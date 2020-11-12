Темы дня

Общество
12 ноября 2020, 09:47

В Каменске-Уральском опечатали опасную закусочную

опечатали магазин

В Каменске-Уральском опечатали опасную закусочную. Фото: Павел Ворожцов.

В Каменске-Уральском на 30 суток приостановлена деятельность закусочной «Сувлачная». Причинами стали нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, в производственном помещении общепита не было раковины для мытья рук, также там не обеспечивалось обеззараживание воздуха. Кроме того, повар работал без маски и перчаток.

Выявленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью граждан. В связи с этим суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения").

Судебные приставы опечатали входные группы в помещение и предупредили руководителя организации об ответственности за незаконное возобновление деятельности. Закусочная закрыта на 30 суток.

Читайте также:

На Урале термальный комплекс «Баден-Баден» заплатит 100 тысяч за нарушение антиковидных мер.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.11.2020, 20:42 / Экономика
Евгений Куйвашев обсудил с представителями Китая инвестиционные возможности Свердловской области
12.11.2020, 20:40 / Спорт
Летающие лыжники выступят в Нижнем Тагиле при пустых трибунах
12.11.2020, 19:41 / Политика
Глава МИД РФ заявил, что турецких миротворцев не будут направлять в Нагорный Карабах
12.11.2020, 18:42 / Общество
Свердловские 11-классники вернутся в школы 16 ноября
12.11.2020, 17:57 / Общество
В центре Екатеринбурга пройдет последняя осенняя ярмарка