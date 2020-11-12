В Каменске-Уральском опечатали опасную закусочную. Фото: Павел Ворожцов.

В Каменске-Уральском на 30 суток приостановлена деятельность закусочной «Сувлачная». Причинами стали нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, в производственном помещении общепита не было раковины для мытья рук, также там не обеспечивалось обеззараживание воздуха. Кроме того, повар работал без маски и перчаток.

Выявленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью граждан. В связи с этим суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения").

Судебные приставы опечатали входные группы в помещение и предупредили руководителя организации об ответственности за незаконное возобновление деятельности. Закусочная закрыта на 30 суток.

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