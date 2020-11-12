В Екатеринбурге "Верный" повторно оштрафован за нарушение антиковидных мер

В Екатеринбурге вновь оштрафовали магазин "Верный". Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге магазин "Верный" (ул. Бисертская, 4) заплатит за нарушение антиковидных мер 200 тысяч рублей. Это уже не первый подобный штраф.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, торговая точка была проверена по жалобе потребителя. В результате проведённых контрольно-надзорных мероприятий выяснилось, что в магазине отсутствуют устройства для обеззараживания воздуха, а для дезинфекции рук посетителей используется неустановленное средство.

Кроме того, помещения обрабатываются средством в виде таблеток, не имеющих наименования. Активность действующего вещества в отношении вирусных инфекций установить невозможно.

Ранее ООО "Союз Святого Иоанна Воина" уже штрафовали за совершение правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения"). За повторно выявленные нарушения суд привлёк ООО к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Добавим, на днях "Верный" (Екатеринбург, мкр. Светлый, 5) наказали за шум при приёмке товара. Сумма штрафа составила 19 тысяч рублей. В сентябре магазин (в селе Кашино) штрафовали за реализацию просроченных конфет.

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