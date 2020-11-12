Ещё девять свердловчан умерли от коронавируса

Ещё девять свердловчан умерли от коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё девять человек. Общее число летальных случаев достигло 865.

Информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией. Свердловская область оказалась на девятом месте по числу погибших за сутки. Ту же строчку занимает Республика Коми.

На первом месте антирейтинга – Москва, где зафиксирован 71 летальный исход. На втором Санкт-Петербург – 68 случаев. На третьей строчке Ростовская область. Там 19 смертей пациентов с COVID-19. За весь период в России от коронавируса скончалось 32 032 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

В Свердловской области за сутки коронавирусом заразились 314 жителей региона. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 39 690 свердловчан. Из них 31 831 уже выздоровели.

Читайте также:

В России коронавирус выявили ещё у 21 608 человек.