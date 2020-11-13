Восемь очагов аварийности, пресс-конференция полпреда и «золотой» этап Кубка России по фигурному катанию: самое интересное в номере за 13 ноября

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В 2020 году на дорогах Свердловской области сформировалось восемь очагов аварийности. Они возникли как на региональных, так и на федеральных трассах. Об этом рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов на прессконференции, посвящённой итогам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году. О том, где располагаются эти участки – в материале «Областной газеты».

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, назначенный на этот пост указом главы государства 9 ноября, прибыл во вторник в Екатеринбург, а в среду уже провёл свою первую в новой должности пресс-конференцию.

Вчера в столице Татарстана завершился четвёртый этап Кубка России по фигурному катанию. Это был один из самых интересных турниров, поскольку наконец-то с больничного после коронавируса вышли сильнейшие среди спортивных пар. И здорово, что при таком соперничестве первую победу в нынешнем сезоне одержал дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Александр, напомним, начинал карьеру в Екатеринбурге. Кроме того, уже вторую бронзу на Кубке завоевала уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых.