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13 ноября 2020, 07:28

Ярмарка выходного дня: публикуем список площадок в городах Свердловской области

ярмарка

Публикуем список свердловских городов, где 14 и 15 ноября пройдут ярмарки. Фото: Павел Ворожцов.

В ряде городов Свердловской области вновь пройдут сельскохозяйственные и универсальные ярмарки. Рассказываем, где именно будут развёрнуты торговые палатки.

Ранее "Областная газета" уже сообщала о проведении последней осенней ярмарки на главной площади Екатеринбурга. 14 и 15 ноября (с 9:00 до 17:00) жители и гости уральской столицы смогут приобрести мясные деликатесы, рыбу, сыры, а также ягоды, орехи и мёд. Там же будут представлены тёплые жилетки, пончо, варежки, носки, шапки и шали.

Подготовка к проведению данного мероприятия стартует с вечера пятницы. Парковка, организованная на площади 1905 года, закроется с 23:00 13 ноября на все выходные. Оставить машины можно на улицах Урицкого или Володарского.

Ярмарки продолжаются и в Первоуральске. Каждую субботу (до 26 декабря) покупателей ждут на пр. Ильича, 32. Кроме того, еженедельно по выходным торговые палатки появляются в районе перекрёстка Ленина – Данилова. Горожане смогут приобрести продовольственные товары.

Мы также зашли на сайт регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Там размещён полный список городов и сёл, где на этих выходных проводятся ярмарки.

  • Каменск-Уральский (на пяти площадках – между домом № 79 по ул. Каменской и домом № 38 по ул. Челябинской, ул. Каменская – пер. Школьный,  ул. Добролюбова,1, напротив МАУК ДК "Современник", территория между ул. К. Маркса, 56 и ул. О. Кошевого, 9) – универсальная ярмарка (все выходные);
  • Качканар (торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка (13-15 ноября);
  • Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);
  • Красноуральск (площадь торгового центра) – универсальная ярмарка (14 ноября 9:00 – 17:00);
  • Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка "Урожай" (еженедельно с пятницы по воскресенье);
  • Кушва (ул. Союзов и Станционная, в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка (13-15 ноября);
  • р.п. Рефтинский Рефтинского ГО (в районе ул. Молодёжной, 1) – сельскохозяйственная ярмарка "Осень 2020" (еженедельно с пятницы по воскресенье);
  • р.п. Арти Артинского ГО (между Ленина, 82 и Ленина, 90) – сельскохозяйственная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);
  • село Симинчи Артинского ГО (перекрёсток улиц Советской и Трактовой) – сельскохозяйственная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);
  • Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (14 ноября);
  • село Бызово Горноуральского ГО (ул. Ленина, между домами № 7 и № 9) – универсальная ярмарка (по воскресеньям);
  • Реж (на ул. Ленина, 34 и 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);
  • Туринск (площадь Октября) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье с 10:00 до 15:00).

Свердловчанам необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Павел Ворожцов
Областная газета Свердловской области

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