Владимир Путин наградил начальника полиции Нижнего Тагила

Ибрагим Абдулкадыров награждён медалью «За безупречную службу в МВД». Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское».

Президент России Владимир Путин отметил государственной наградой начальника полиции Нижнего Тагила. Ибрагим Абдулкадыров награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Указом Президента России полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка». Такой наградой сотрудники правоохранительных органов отмечаются за смелость и отвагу, проявленные при охране общественного порядка и в борьбе с правонарушениями, за высокие показатели в служебной деятельности и другие заслуги в период прохождения службы.

«За вклад, укрепление законности и правопорядка, безупречную многолетнюю службу, плодотворную служебную деятельность, принёсшую существенную пользу Отечеству, приказом министра внутренних дел Российской Федерации Ибрагим Абабакарович награждён медалью «За безупречную службу в МВД», - рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В полиции Нижнего Тагила отметили, что в этом году в подразделения муниципального подразделения поступило более 88 тысяч заявлений и сообщений о происшествиях.

Кроме того, в этом году с участием Нижнетагильского гарнизона полиции проведено более 500 мероприятий для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан. На массовых мероприятиях было задействовано более 4,5 тысячи сотрудников полиции.