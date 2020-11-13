Темы дня

Общество
13 ноября 2020, 10:43

Евгений Куйвашев поручил активнее информировать граждан о свердловских городах трудовой доблести

Екатеринбург - город трудовой доблести

Евгений Куйвашев поручил активнее информировать граждан о свердловских городах трудовой доблести. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения по реализации Указа Президента России о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести». Глава региона отметил необходимость более широкого информирования жителей и гостей Среднего Урала о том, что этого звания удостоены Екатеринбург и Нижний Тагил.

Сообщать о присвоении звания будут, в частности, стелы на въездах в город. Творческий конкурс на реконструкцию стел будет проведён в ближайшее время, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Учреждения культуры и учебные заведения региона продолжат проводить информационно-просветительскую работу - организовывать выставки, театральные постановки и концерты, посвящённые культуре Нижнего Тагила и Свердловска в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, как сообщала «Областная газета», в Нижнем Тагиле стелу «Нижний Тагил — Город трудовой доблести» планируют установить на Привокзальной площади, а в Екатеринбурге с местом для стелы ещё не определились. Ранее для этого была предложена территория на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей, но, поскольку единство с мнением депутатов и представителей ветеранского сообщества по данному вопросу ещё не достигнуто, решено провести ещё один опрос.

Сюжет

Города трудовой доблести
Несколько городов Свердловской области могут получить звание «Город трудовой доблести».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.11.2020, 12:29 / Общество
Выжившая после стрельбы на Уралмаше рассказала подробности трагедии
13.11.2020, 12:13 / Общество
Прокуратура Новоуральска проверит информацию о нефтяном пятне на реке Талая
13.11.2020, 11:34 / Общество
На расчистку свердловских трасс от снега вывели более 350 единиц техники
13.11.2020, 11:31 / Общество
В Ревде тысяча человек осталась без воды
13.11.2020, 11:11 / Общество
В Екатеринбурге за нарушения санитарных норм приостановлена деятельность пекарни