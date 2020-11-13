Евгений Куйвашев поручил активнее информировать граждан о свердловских городах трудовой доблести. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения по реализации Указа Президента России о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести». Глава региона отметил необходимость более широкого информирования жителей и гостей Среднего Урала о том, что этого звания удостоены Екатеринбург и Нижний Тагил.

Сообщать о присвоении звания будут, в частности, стелы на въездах в город. Творческий конкурс на реконструкцию стел будет проведён в ближайшее время, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Учреждения культуры и учебные заведения региона продолжат проводить информационно-просветительскую работу - организовывать выставки, театральные постановки и концерты, посвящённые культуре Нижнего Тагила и Свердловска в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, как сообщала «Областная газета», в Нижнем Тагиле стелу «Нижний Тагил — Город трудовой доблести» планируют установить на Привокзальной площади, а в Екатеринбурге с местом для стелы ещё не определились. Ранее для этого была предложена территория на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей, но, поскольку единство с мнением депутатов и представителей ветеранского сообщества по данному вопросу ещё не достигнуто, решено провести ещё один опрос.