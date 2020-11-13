В Екатеринбурге за нарушения санитарных норм приостановлена деятельность пекарни

В Екатеринбурге за нарушения санитарных норм приостановлена деятельность пекарни. Фото: УФССП России по Свердловской области

В екатеринбургской пекарне "Кулебяка" (ул. Ирбитская, 13) выявлены многочисленные нарушения санитарных норм. Деятельность данного заведения приостановленна на полтора месяца.

По данным УФССП России по Свердловской области, помещение пекарни находится в неудовлетворительном состоянии (следы жира на стенах, а на холодильниках грязь). Кроме того, вопросы возникли к хранению инвентаря (кастрюли стоят на полу) и одежде персонала.

В связи с тем, что указанные нарушения несут угрозу жизни и здоровья посетителей точки общественного питания, суд признал вину организации в совершении правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемических требований к организации питания населения"). Деятельность заведения приостановлена на 45 суток.

Судебные приставы уже опечатали входные группы в указанное помещение, предупредив руководителя организации-должника об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Каменске-Уральском на 30 суток приостановлена деятельность закусочной "Сувлачная". Причинами также стали нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения.