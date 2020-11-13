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13 ноября 2020, 12:53

Скончались ещё 9 пациентов с COVID-19 на Среднем Урале

Медик в машине скорой помощи

На данный момент в тяжёлом состоянии находятся свыше 400 свердловчан с COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё девять человек. Общее число летальных случаев достигло 874.

Эту информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Накануне также сообщалось о девяти летальных исходах.

С начала пандемии в России от коронавируса скончались 32 442 человека.

Добавим, что сегодня стало известно о 321 новом случае коронавируса на Среднем Урале. Общее число подхвативших COVID-19 перевалило за 40 тысяч. Около 32 тысяч уральцев излечились. В тяжёлом состоянии находятся свыше 400 пациентов.

Фото: данные на 13 ноября

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