Скончались ещё 9 пациентов с COVID-19 на Среднем Урале

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё девять человек. Общее число летальных случаев достигло 874.
Эту информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Накануне также сообщалось о девяти летальных исходах.
С начала пандемии в России от коронавируса скончались 32 442 человека.
Добавим, что сегодня стало известно о 321 новом случае коронавируса на Среднем Урале. Общее число подхвативших COVID-19 перевалило за 40 тысяч. Около 32 тысяч уральцев излечились. В тяжёлом состоянии находятся свыше 400 пациентов.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале