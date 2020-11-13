Выжившая после стрельбы на Уралмаше рассказала подробности трагедии

Трагедия произошла в ночь на 7 ноября в квартире дома по улице Социалистической. Фото: Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Выжившая после стрельбы в квартире на Уралмаше 16-летняя Мария Косинцева в эфире Первого канала рассказала подробности страшной вечеринки. Школьница стала гостьей программы «На самом деле» и пожаловалась на травлю в социальных сетях и на улице.

«Я приехала сюда за помощью. После этой ситуации на меня обрушилось много травли. Я надеюсь это прекратится», - рассказал школьница.

По словам выжившей школьницы, перед тем, как Дмитрий Захаров открыл огонь, гости вечеринки сидели на диване: Мария Косинцева расположилась у стенки, посередине сел молодой человек по имени Антон, а сбоку - Полина. Ещё два человека - Олег и Виктория, - находились на кухне. Хозяин квартиры время от времени уходил к себе в комнату.

«Он заходит, и говорит: «давайте поиграем», мы не успеваем ничего понять, он раз - выстрелил в Полину, сразу в голову, потом Антону в шею. Антон упал на меня. И дальше я уже услышала, что он прошёл на кухню, затем последовало ещё два выстрела. И через какое-то время прозвучал последний, третий выстрел», - описала происходившее в тот вечер в квартире выжившая девушка. В эти минуты она поняла, что для того, чтобы выжить, ей придётся притвориться мёртвой.

Всего прозвучало два выстрела в комнате, затем два выстрела на кухне, и спустя пару минут раздался пятый, последний выстрел. Услышав стоны с кухни, Мария поняла, что она не единственная кто, возможно, уцелел после расправы: признаки жизни подавала раненая девушка.

В итоге, в живых остались двое: семнадцатилетняя Виктория, которая спаслась, притворившись мёртвой после ранения, и сейчас находится в реанимации после тяжёлой операции, и шестнадцатилетняя Мария, на которую упал один из убитых, закрыв её своим телом. Девушки пытались дозвониться до своих друзей.

﻿﻿Напомним, трагедия произошла в ночь на 7 ноября в квартире дома по улице Социалистической. Три девушки познакомились в интернете с мужчинами и поехали к ним в гости. Перед этим подруги гуляли в ТЦ «Радуга-парк». Молодые люди заехали за ними на машине. За рулём находился тот самый Дмитрий Захаров, который спустя несколько часов устроил стрельбу.

«Областная газета» подробно рассказывала о событиях той страшной ночи. В том числе, объясняла, откуда у ранее судимого за кражу сотрудника ЧОП оказалось оружие.