В Свердловской области упразднят ещё один посёлок-призрак

В посёлке Ломовский не имеется постоянно проживающего населения, дорожно - транспортной инфраструктуры и жилых домов. Фото: Павел Ворожцов

В областное Заксобрание поступил закон об упразднении пустующего посёлка Ломовский на территории Кировграда. Он занимает три гектара.

В пояснительной записке к документу отмечается, что Ломовский утратил признаки населённого пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития. Решение об его упразднении уже приняла дума Кировградского ГО.

"Обследование показало, что на территории посёлка не имеется постоянно проживающего населения, дорожно- транспортной инфраструктуры, инженерных коммуникаций, объектов социального, культурного, бытового назначения, объектов торговли, жилых домов, строений, сооружений, иных объектов недвижимого имущества", - говорится в пояснении к закону.

Добавим, что в 2020 году в Свердловской области также упразднили п. Пульниково в Талицком районе, п. Нагорный, Пристань, Юрта Курикова в Ивдельском ГО, деревню Антоновка в Таборинском районе.