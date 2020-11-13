Утверждён список водных объектов, которые обеспечат Екатеринбург водой в случае ЧС

Мэрии Екатеринбурга предстоит до 2026 года обустроить водозаборные сооружения для подачи подземных воды из зарезервированных объектов. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о резервировании подземных водных объектов для нужд Екатеринбурга в случае ЧС. В список вошли семь мест.

Среди них:

Восточно-Кургановский участок Горнощитского месторождения подземных вод;

Карасьеозерское и Палкинское месторождения;

участок Чубаров Лог Кольцовского месторождения;

Будкинский и Поселковый участки Арамильского месторождения;

Месторождение подземных вод Ржавец.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации из последнего объекта будет браться 4 100 тыс. куб. м в сутки. Меньше всего будут выкачиивать из Карасьеозёрского месторождения - 90 тыс. куб. м в сутки.

Согласно постановлению, мэрии Екатеринбурга предстоит до 2026 года обустроить водозаборные сооружения для подачи подземных воды из зарезервированных объектов. Контроль за исполнением постановления возложен на первого замгубернатора Свердловской области Алексея Орлова.

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Публикуем постановление областного правительства, размещённое также на региональном интернет-портале правовой информации.

Фото: документ