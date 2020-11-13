Роскомнадзор запустил официальный Telegram-канал

На Telegram-канал Роскомнадзор подписались уже более 4,6 тыс. человек. Фото: Галина Соловьёва.

Роскомнадзор запустил свой официальный Telegram-канал. На него подписались уже более 4,6 тыс. человек.

Решение о создании Telegram-канала в надзорном ведомстве объясняют удобством для пользователей.

"Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит, у вас должна быть такая возможность", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter Роскомнадзора.

Число подписчиков канала на данный момент составляет 4 641.

Напомним, что Роскомнадзор инициировал блокировку Telegram на территории России в апреле 2018 года после того, как мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. При этом мессенджер все это время был доступен пользователям.

В апреле 2020 года депутаты партии "Справедливая Россия" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили законопроект о прекращении блокировки мессенджера, через который госорганы информируют россиян о ситуации с COVID-19.

Создатель мессенджера Павел Дуров, комментируя инициативу, отметил, что разблокировка позволила бы 30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис.

Окончательное решение о разблокировке Telegram было принято Роскомнадзором 18 июня 2020 года.