Обозреватель «Облгазеты» вошёл в шорт-лист Всероссийского конкурса «СМИротворец-2020»

Публикации обозревателей «Областной газеты» всегда находят живой отклик у читателей и коллег из других СМИ. Фото: Павел Ворожцов

Журналист «Областной газеты» Станислав Мищенко стал финалистом ХII Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец-2020», организованного Федеральным агентством по делам национальностей. Наш обозреватель – единственный журналист из Уральского федерального округа, кто попал в шорт-лист федеральных и региональных СМИ в номинации «Нация победителей».

В этом году в конкурсе на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений приняли участие 1 378 федеральных, региональных, локальных и этнических СМИ. Журналисты и блогеры из разных регионов России состязались в восьми номинациях – «Печать», «Телевидение», «Радио», «Интернет», «Блоги», «Нация победителей», «Поколение мультимедиа», «Детские и молодёжные СМИ». В состав жюри «СМИротворца-2020» вошли члены Общественной палаты России, Союза журналистов России, главные редакторы центральных изданий.

В финал конкурса попали около 150 медиа. В шорт-лист федеральных и региональных СМИ в специальной номинации «Нация победителей», посвящённой 75-летию окончания Великой Отечественной войны, вошли 14 претендентов из Москвы, Петрозаводска, Тулы, Воронежа, Махачкалы, Саранска, Самары, Ижевска, Сыктывкара, Уфы, Красноярска, Благовещенска и Екатеринбурга.

Станислав Мищенко представил на «СМИротворец-2020» две публикации. Одна из них – «С телефоном вместо автомата» рассказывает о 100-летнем ветеране Великой Отечественной войны из Режа Степане Белоусове. Другая – «Поезд идет на Восток» – о 94-летней жительнице Екатеринбурга Фане Гуревич, в годы войны эвакуированной вместе с семьёй из Одессы.

Лауреатов конкурса объявят 30 ноября в Москве на торжественной церемонии награждения.