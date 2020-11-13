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Общество
13 ноября 2020, 18:28

Свердловские власти утвердили перечень видов общественных работ на 2021 год

общественные работы

Свердловские власти утвердили перечень видов общественных работ на 2021 год. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области утвердили перечень видов общественных работ на 2021 год. Как и в этом году, в список попали 127 направлений трудовой деятельности.

В частности, в перечень вошли работы по покраске бордюров, восстановлению и реставрации памятников, выпасу скота, мойке автомобилей, уборке снега и мусора, ремонту печей, инвентаризации леса, заготовке кормов. С полным списком можно будет ознакомиться уже завтра. Текст постановления регионального правительства появится в новом номере «Областной газеты».

Как отмечается в документе, обеспечить организацию общественных работ в следующем году поручено департаменту по труду и занятости населения Свердловской области. 

"Список общественных работ сформирован для обеспечения дополнительной социальной поддержки и временной занятости, и безработных и ищущих работу свердловчан в рамках региональной программы "Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года", – рассказали в департаменте. Там также отметили, что финансирование работодателей, принимающих людей на общественные работы, ведётся через муниципальные центры занятости.

Ранее "Областная газета" сообщала о том, что свердловскому бизнесу выделят субсидии для оплаты общественных работ. Известно, что субсидия выдаётся в размере одного МРОТ (12 140 рублей) на работника, к её объёму будут добавлены взносы в страховые фонды и уральский коэффициент.

Областная газета Свердловской области

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Свердловские власти утвердили перечень видов общественных работ на 2021 год