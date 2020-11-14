Подготовка к выборам 2021 года, премьера фильма «Цой» Алексея Учителя и утепление растений снегом: самое интересное в номере за 14 ноября

Доброе утро, дорогие читатели! Политические силы Свердловской области начали большую подготовку к выборам 2021 года. На кону – места в Госдуме России и Законодательном собрании области. О том, как они отбирают новые политические кадры рассказали лидеры областных отделений «парламентской четвёрки».

В этом году – 30 лет как не стало Виктора Цоя. Жизнь великого музыканта и поэта оборвалась на участке шоссе Слока – Талси. Об этом много написано и много сказано. О самом Викторе Цое сделано несколько документальных картин, снят художественный фильм «Лето». Сейчас же в прокат вышел «Цой» Алексея Учителя. Название, конечно, говорящее, но не надо судить «по одёжке». Режиссёр предлагает посмотреть на события, которые произошли сразу после аварии. Или предлагает рассказать, какими они могли бы быть?

Выпавший на Среднем Урале снег уже может не растаять, а морозы – не ослабнуть и только усилиться. Какие растения в саду нужно укрыть снегом, чтобы защитить их от вымерзания – в материале «Областной газеты».