Ушёл из жизни Армен Джигарханян

Народный артист СССР скончался в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет.

Умер советский, русский и армянский актёр, театральный режиссёр и педагог Армен Джигарханян. Народный артист СССР скончался в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет.

О смерти знаменитого актёра сообщается на странице Московского драматического театр под руководством артиста в социальных сетях.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня скончался наш художественный руководитель, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян», - говорится в сообщении.

О причинах смерти артиста не сообщается.

Напомним, 3 октября Армену Джигарханяну исполнилось 85 лет.

Советский, российский и армянский актёр, театральный режиссёр и педагог Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Народный артист СССР, Лауреат двух Государственных премий Армянской ССР. Был одним из основателей, президентом и художественным руководителем Московского драматического театра своего имени. Сыграл более 250 ролей в кино. Среди наиболее известных картин с участием актёра - «Здравствуйте, я Ваша тетя!», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Новые приключения неуловимых», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди».