Темы дня

Общество
14 ноября 2020, 11:49

Ушёл из жизни Армен Джигарханян

Армен Джигарханян

Народный артист СССР скончался в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет.

Умер советский, русский и армянский актёр, театральный режиссёр и педагог Армен Джигарханян. Народный артист СССР скончался в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет.

О смерти знаменитого актёра сообщается на странице Московского драматического театр под руководством артиста в социальных сетях.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня скончался наш художественный руководитель, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян», - говорится в сообщении.

О причинах смерти артиста не сообщается.

Напомним, 3 октября Армену Джигарханяну исполнилось 85 лет.

Советский, российский и армянский актёр, театральный режиссёр и педагог Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Народный артист СССР, Лауреат двух Государственных премий Армянской ССР. Был одним из основателей, президентом и художественным руководителем Московского драматического театра своего имени. Сыграл более 250 ролей в кино. Среди наиболее известных картин с участием актёра - «Здравствуйте, я Ваша тетя!», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Новые приключения неуловимых», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.11.2020, 11:49 / Общество
Ушёл из жизни Армен Джигарханян
14.11.2020, 11:01 / Общество
В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в разбойном нападении в коммуналке на Уралмаше
14.11.2020, 10:14 / Политика
Владимир Путин утвердил план обороны России на 2021–2025 годы
14.11.2020, 09:29 / Политика
Михаил Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами
14.11.2020, 09:00 / Общество
В Берёзовском более 800 заболевших, в Кировграде – 200: карта распространения COVID-19