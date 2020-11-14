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Общество
14 ноября 2020, 14:25

Россия возобновила авиасообщение ещё с двумя странами

Улететь можно будет в Эфиопию и на Сейшельские острова.

Улететь можно будет в Эфиопию и на Сейшельские острова. Фото: Евгения Скачкова

Россия возобновляет авиасообщение ещё с двумя странами. Улететь можно будет в Эфиопию и на Сейшельские острова.

Такое решение было принято накануне по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. Авиасообщение возобновляется на паритетной основе.

Полёты в Эфиопию будут осуществляться с периодичностью три раза в неделю по маршруту Москва - Аддис-Абеба. Улететь на Сейшельские Острова можно будет дважды в неделю, по маршруту Москва – Виктория. Россияне могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран. Гражданам указанных государств и тем, кто имеет в них вид на жительство, также разрешается въезд в Россию.

Кроме того, оперативный штаб, исходя из озвученных ранее эпидемиологических критериев, принял решение о расширении квот на полёты между Россией и Казахстаном, ОАЭ, Кубой и Мальдивами.

Возобновлять международное авиасообщение Россия начала c 1 августа. В первую очередь россиянам стали доступны перелёты в Великобританию, Танзанию и Турцию. Позже границы открыли и некоторые другие государства, в том числе Сербия, Япония, ЧерногорияШвейцарияОАЭ, Египет и Мальдивы.

Областная газета Свердловской области

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Россия возобновила авиасообщение ещё с двумя странами