Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Армена Джигарханяна

Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет. Фото: с сайта Московского драматического театр под руководством Армена Джигарханяна

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Армена Джигарханяна. Глава государства назвал смерть артиста огромной утратой для количественной культуры.

Соболезнования российского лидера коллективу Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, родным и близким народного артиста СССР, опубликовано на сайте Кремля.

«С прискорбием узнал о кончине Армена Борисовича Джигарханяна – великого актёра, светлого, удивительно одарённого и обаятельного человека. Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас», - говорится в телеграмме Президента России.

Владимир Путин также отметил, что скончавшегося артиста «искренне любили за щедрый талант, душевное тепло, за преданность профессии и своему зрителю»

«Мы навсегда сохраним добрую память о Мастере, по-настоящему народном артисте Армене Борисовиче Джигарханяне», - резюмировал глава государства.

Напомним, советский, русский и армянский актёр, театральный режиссёр и педагог, народный артист СССР, Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет.