Темы дня

Общество
15 ноября 2020, 11:34

В Молдавии начался второй тур выборов президента

Выборы в Молдавии

В России отроются 17 участков для голосования. Фото: Владимир Мартьянов.

В Молдавии 15 ноября проходит второй тур президентских выборов. В республике открылись 2 004 избирательных участка.

Голосование на выборах главы республики началось в 07:00 по местному времени (08:00 по Москве). Помимо избирательных участков в самой Молдавии, 139 пунктов для голосования будут работать в 26 других странах.

Как сообщает ТАСС, в России отроются 17 участков для голосования. Отдать свой голос граждане Молдавии смогут в Москве, подмосковных Мытищах и Одинцове, а также Санкт-Петербурге, Костроме, Курске, Липецке, Рязани, Сочи, Сургуте и Туле.

Напомним, как сообщала «Областная газета», в ходе первого тура выборов, состоявшихся 1 ноября больше всех голосов — 36,1% — набрала лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. За действующего главу государства Игоря Додона проголосовали 32,6% избирателей. Явка превысила необходимый порог в 33,33% — выборы признаны состоявшимися. Поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимые 50% плюс один голос, для определения победителя потребовался второй тур. 

Согласно решению ЦИК, оба лидирующих кандидата вышли во второй тур. Победителем будет признан кандидат, получивший большинство голосов.

В Молдавии выборы завершатся в в 22:00 по московскому времени. Зарубежные участки будут ориентироваться на время страны пребывания. Ожидается, что предварительные итоги голосования объявят уже через час после закрытия участков. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.11.2020, 15:48 / Общество
В Нижнем Тагиле из-за пригоревшей еды в тандыре эвакуировали посетителей торгового центра
15.11.2020, 15:03 / Общество
В России продлили упрощённый порядок регистрации лекарств от коронавируса
15.11.2020, 14:11 / Общество
В Екатеринбурге мошенники оформили на пенсионерку кредит на 1,8 миллиона рублей
15.11.2020, 13:23 / Общество
За сутки коронавирус унёс жизни семерых свердловчан
15.11.2020, 13:15 / Общество
В России второй день подряд подтвердили более 22 тысяч случаев COVID-19