В Молдавии начался второй тур выборов президента

В России отроются 17 участков для голосования. Фото: Владимир Мартьянов.

В Молдавии 15 ноября проходит второй тур президентских выборов. В республике открылись 2 004 избирательных участка.

Голосование на выборах главы республики началось в 07:00 по местному времени (08:00 по Москве). Помимо избирательных участков в самой Молдавии, 139 пунктов для голосования будут работать в 26 других странах.

Как сообщает ТАСС, в России отроются 17 участков для голосования. Отдать свой голос граждане Молдавии смогут в Москве, подмосковных Мытищах и Одинцове, а также Санкт-Петербурге, Костроме, Курске, Липецке, Рязани, Сочи, Сургуте и Туле.

Напомним, как сообщала «Областная газета», в ходе первого тура выборов, состоявшихся 1 ноября больше всех голосов — 36,1% — набрала лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. За действующего главу государства Игоря Додона проголосовали 32,6% избирателей. Явка превысила необходимый порог в 33,33% — выборы признаны состоявшимися. Поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимые 50% плюс один голос, для определения победителя потребовался второй тур.

Согласно решению ЦИК, оба лидирующих кандидата вышли во второй тур. Победителем будет признан кандидат, получивший большинство голосов.

В Молдавии выборы завершатся в в 22:00 по московскому времени. Зарубежные участки будут ориентироваться на время страны пребывания. Ожидается, что предварительные итоги голосования объявят уже через час после закрытия участков.