В Екатеринбурге прошла акция в честь годовщины награждения Свердловска орденом Ленина

В Екатеринбурге активисты «оживили» Краснознамённую группу. Фото: организаторы акции

В Екатеринбурге активисты «оживили» Краснознамённую группу. В уральской столице 15 ноября прошла акция в честь 47-летия награждения Свердловска орденом Ленина.

Как рассказали организаторы мероприятия, в ходе акции, её участники с красными знаменами символически «оживили» Краснознаменную группу, которая находился на плотинке до января 2013 года.

Организаторы напомнили, что Свердловск был награждён орденом Ленина, в ноябре 1973 года. Город получил высшую государственную награду за трудовые и революционные заслуги, за вклад свердловчан в Победу над фашистскими захватчиками. Награждение города в 1974 году было увековечено памятной стелой в виде Краснознаменной группы. Памятник был демонтирован в январе 2013 года. Вопрос о возвращении монумента обсуждается на протяжении нескольких лет.

Напомним, ранее в мэрии Екатеринбурга пообещали вернуть Краснознамённую группу на историческое место в 2021 году.

Замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов рассказал о планах по проведению капитального ремонта павильона подъёмных механизмов плотины Городского пруда, где будет вновь установлена Кразнознамённая группа. По его словам, строительно-монтажные работы начнутся в 2021 году.