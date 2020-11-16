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16 ноября 2020, 07:17

На горе Белой состоялось техническое открытие зимнего сезона

На горе Белой состоялось техническое открытие сезона

Остальные трассы, в том числе "Спортивную", продолжают засыпать снегом и готовить к открытию. Фото: гора Белая, страница во "ВКонтакте"

15 ноября на горе Белая состоялось техническое открытие зимнего сезона 2020-2021. Для гостей открыли трассу Туристическая 1А.

Это самая длинная трасса горнолыжного курорта - 1,9 км. Остальные трассы, в том числе "Спортивную", продолжают засыпать снегом и готовить к открытию. На горе Белой также работает кресельный подъёмник (со вторника по воскресенье).

"Дождались! 15 ноября состоялось техническое открытие зимнего сезона!", - говорится на официальной странице горы Белой в соцсетях. Отмечается, что в ближайшее время пройдёт официальное открытие трасс.

Добавим, что в Екатеринбурге горнолыжный сезон на Уктусе открыли в последние дни октября.

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Областная газета Свердловской области

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