На горе Белой состоялось техническое открытие зимнего сезона

15 ноября на горе Белая состоялось техническое открытие зимнего сезона 2020-2021. Для гостей открыли трассу Туристическая 1А.
Это самая длинная трасса горнолыжного курорта - 1,9 км. Остальные трассы, в том числе "Спортивную", продолжают засыпать снегом и готовить к открытию. На горе Белой также работает кресельный подъёмник (со вторника по воскресенье).
"Дождались! 15 ноября состоялось техническое открытие зимнего сезона!", - говорится на официальной странице горы Белой в соцсетях. Отмечается, что в ближайшее время пройдёт официальное открытие трасс.
Добавим, что в Екатеринбурге горнолыжный сезон на Уктусе открыли в последние дни октября.
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