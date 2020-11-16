В Нижнем Тагиле затраты на ледовый городок вырастут в два раза

В 2020-2021 году главная ёлка Нижнего Тагила будет посвящена сказке А. С. Пушкина о царе Салтане, которой исполнится 190 лет. Фото: Александр Зайцев

В Нижнем Тагиле объявлен конкурс на строительство ледового городка на Театральной площади. В этом году будет минимизировано количество горок и убрана сцена. При этом траты на городок вырастут в два раза.

Согласно данным с сайта госзакопок, власти готовы выделить 23,6 миллиона рублей. Это почти как в Екатеринбурге - 24,2 миллиона. В 2019 и 2018 годах в Нижнем Тагиле выделялось около 12 миллионов на строительство ледового городка. В прошлом году темой главной ёлки стал космос. В 2020-2021 году ледовый городок Нижнего Тагила будет посвящён сказке А. С. Пушкина о царе Салтане, которой исполнится 190 лет.

Городок откроется 25 декабря и будет работать месяц, до 25 января. Подрядчику предстоит оформить объекты, их внешнюю и внутреннюю подсветку, ёлку длиной 18 метров, а также создать музыкальное оформление. В новогоднюю ночь будет запущен фейерверк из 800 залпов длительностью не менее двух минут.

Из-за коронавируса техзадание было изменено. В случае форс-мажорной ситуации. предусмотрено расторжение контракта.

"Минимизировано количество горок, на которых возможно скопление людей, исключено возведение сцены. Акцент сделан на ярком световом оформлении и фотозонах. На входах должны быть установлены информационные плакаты с правилами поведения: вход в масках, пребывание на территории с соблюдением дистанции 1,5 – 2 метра. Праздничных мероприятий в связи с открытием ледового городка не планируется", - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

На Театральной площади не будут устанавливать коммерческие аттракционы и точки общепита. Исключение составит продажа горячих напитков – чая и кофе. Кроме того, у КДК "Современник" решено не строить ледовый городок, а у филармонии - самую большую горку.

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