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16 ноября 2020, 09:54

В Свердловской области выявили рекордную за шесть лет смертность

коридор больницы

В Свердловской области выявили рекорд уровня смертности населения за последние шесть лет. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области выявили рекорд уровня смертности населения за последние шесть лет. В третьем квартале 2020 года в регионе умерли 17 230 человек, при том, что в аналогичные периоды предыдущих пяти лет число скончавшихся не превышало 15 тысяч.

Так, например, в третьем квартале 2019 года зарегистрировали 14 113 случаев смерти, что на 3,1 тысячи ниже показателя того же периода текущего года.

В целом за девять месяцев 2020-го на Среднем Урале не стало 46 401 человека. Это на 2,8 тысячи больше, чем за период с января по сентябрь 2019-го, следует из данных, опубликованных на сайте Управления ЗАГС Свердловской области.

Добавим, что уровень рождаемости на Среднем Урале, наоборот, достиг рекордно низкого показателя за шесть лет. В период с июля по сентябрь на свет появился 12 221 человек (за аналогичный период прошлого года — 12 469).

Напомним, ранее «Областная газета» писала о том, что в сентябре в регионе задокументировали смерти 5 236 человек. Рост за год составил 11%.

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