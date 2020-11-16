Бурятия первой из российских регионов ушла на тотальный карантин из-за COVID-19

С 16 ноября по 30 ноября 2020 года включительно приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров. Фото: Галина Соловьёва

Республика Бурятия первой из российских регионов ввела тотальные локдаун из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. По словам главы региона Алексея Цыденова, ограничения продлятся не более двух недель.

Такое решение принято «в связи с осложняющейся эпидемической обстановкой по COVID-19».

«С 16 по 30 ноября 2020 года включительно приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов», - говорится в сообщении.

Ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия, осуществляющие организацию питания для работников компаний, а также расположенные в гостиницах и других средствах размещения (при условии, что питаться там будут только постояльцы).

Кроме того, до 30 ноября приостановлена работа торговых центров и комплексов, объектов розничной торговли и торгово-развлекательных центров. В регионе также закроются кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны.

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал новые меры вынужденными, поскольку система здравоохранения оказалась сильно перегружена: почти все лечебные учреждения, за исключением онкологического и туберкулезного диспансера, были перепрофилированы под «ковидные» госпитали.

Глава региона также подчеркнул, что инкубационный период продлится две недели. По истечении этого срока продлевать ограничения не планируется.

«Нам нужно сейчас максимально разобщить людей, максимально снять напряжение в системе здравоохранения и системе тестирования. Рассадить по максимуму людей по домам, раздать всем лекарства и эту волну сбить. Нам надо переломить рост заболеваемости в сторону снижения. Я надеюсь, что у нас это получится», - резюмировал Алексей Цыденов.

Добавим, что, по данным управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, по состоянию на утро 16 ноября, в регионе зарегистрировано 15 378 случаев заражения COVID-19. 59% инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Выздоровели 9 909 человек. 297 носителей инфекции скончались.

В стационарах республики получают лечение 2 302 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Амбулаторное лечение проходят 2 870 пациентов с COVID-19. Под наблюдением остаются 13 524 жителя республики.

Напомним, за прошлые сутки в России было выявлено 22 572 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Суточная заболеваемость COVID-19 в стране второй день подряд превышает 22 тысячи человек.