Екатеринбуржцы могут внести изменения в проект нового зала филармонии

В границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта появится новый зал Свердловской филармонии. Фото: Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области

В Екатеринбурге проходят общественные обсуждения по проектам планировки и межевания территории, расположенной в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта. На этом месте собираются построить новый зал Свердловской филармонии.

К участию в обсуждениях приглашаются граждане, проживающие на указанной территории, владельцы находящихся там земельных участков, строений и помещений.

С проектами и информацией о них можно будет ознакомиться начиная с 20 ноября на сайте мэрии города, а также в здании администрации (пр. Ленина, 24а, холл второго этажа, с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 17:00 по 4 декабря).

Предложения и замечания от горожан будут принимать в период с 20 ноября по 4 декабря. Результаты общественных обсуждений обещают обнародовать 18 декабря, следует из постановления, подписанного главой города Александром Высокинским.

Напомним, ранее, как рассказывала «Областная газета», в Екатеринбурге представили обновлённую концепцию нового концертного зала филармонии. Авторы проекта решили отказаться от наземной парковки на углу Первомайской — Карла Либкнехта, предусмотрев вместо неё двухуровневый подземный паркинг. Ожидается, что масштабная стройка завершится в 2023 году. Новый концертный зал Свердловской филармонии станет подарком к 300-летию уральской столицы.