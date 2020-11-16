В Свердловской области стартовала горячая линия по услугам такси и каршеринга

Задать интересующие вопросы жители региона могут с 16 по 26 ноября. Фото: Галина Соловьева

Свердловская область присоединилась ко всероссийской горячей линии по услугам такси и каршеринга. Задать интересующие вопросы жители региона могут с 16 по 26 ноября.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, специалисты проконсультируют население по вопросам, связанным с автоперевозками, деятельностью агрегаторов такси, правами пассажиров и обязанностях исполнителей такого рода услуг, а также по правилам пользования каршерингом.

Задать интересующие вопросы можно по будням с 8:30 до 17:00.

Телефоны горячей линии:

Фото: Скриншот с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области

Кроме того, операторы Единого консультационного центра осуществляют приём звонков и первичную консультацию по круглосуточному бесплатному номеру 8 800 555 49 43. По отдельным вопросам потребители будут перенаправлены в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.

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