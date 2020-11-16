Для учителей в Свердловской области закуплено более 100 тысяч лицевых экранов

В уральскую столицу направят около 22 тыс. лицевых экранов. Фото: Алексей Кунилов.

Министерство образования Свердловской области в целях профилактики коронавирусной инфекции произвело закупку защитных лицевых экранов для педагогов в школах. На Средний Урал поступило свыше 100 тыс. пластиковых щитков.

Как сообщили "Облгазете" в департаменте информполитики региона, в общей сумме в Свердловскую область прибыли 105 тыс. защитных экранов. Все они будут переданы в безвозмездное пользование школам, школам-интернатам, центрам психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи, техникумам и колледжам региона.

В уральскую столицу направят около 22 тыс. лицевых экранов, которые будут распространяться по образовательным учреждениям через районные управления образования. Использование подобных средств защиты носит рекомендательный характер.

Многие образовательные учреждения уже получили защитные экраны, и сегодня педагоги работали уже в них. Учителям также ежедневно выдают медицинские маски и перчатки.

Напомним, 12 ноября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил об отмене дистанта для 11-классников с 16 ноября. При этом на следующий день, 13 ноября, глава региона подписал указ о продлении дистанционного обучения для учеников 6-10-х классов до 21 ноября.