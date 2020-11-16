Владимир Путин поручил определить федеральный орган по реабилитации наркозависимых

Владимир Путин подчеркнул, что несмотря на положительные результаты, ситуация остаётся сложной. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета Безопасности, на котором обсуждался проект Стратегии антинаркотической политики в стране до 2030 года. В частности, глава государства поручил определить орган для организации работ по реабилитации наркозависимых граждан.

По словам российского лидера, реализация Стратегии антинаркотической политики за последние 10 лет позволила более чем на четверть снизить количество зарегистрированных наркопотребителей - с 674 тыс. до 478 тыс. человек, среди которых 5,1 тыс. несовершеннолетних. Кроме того, за прошедшую декаду количество преступлений, совершённых в состоянии наркотического опьянения, снизилось на 30%, а общий уровень наркопреступности - на 17%.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что несмотря на положительные результаты, ситуация остаётся сложной. С начала 2020 года правоохранительные органы выявили 144,5 тыс. наркопреступлений, а объём изъятых наркотических и психотропных средств составляет почти 18 тонн.

В связи с этим Президент дал ряд поручений по борьбе с оборотом наркотиков и помощи зависимым. В частности, было поручено проработать меры по укреплению таможенного и пограничного контроля, усовершенствовать современную антинаркотическую информационную политику и развеивать миф о "безопасном потреблении лёгких наркотиков", а также утвердить орган, который будет ответственен за реабилитацию наркозависимых.

"В самое ближайшее время нужно, наконец, определить федеральный орган или органы, ответственные за организацию работы по социальной реабилитации наркозависимых, сформировать единые требования в этой сфере по всей стране. Кстати говоря, и в регионах это не определено до сих пор. Дискуссия на эту тему продолжается, и по факту ответственность часто перекладывается одними ведомствами на другие. И всё это неоправданно затянулось", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.