Свердловская область получит 35 миллионов на развитие туристической инфраструктуры

Финансирование получат 15 уральских проектов. Фото: Галина Соловьёва.

Правительство РФ выделило 35 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры в Свердловской области. Финансирование получат 15 уральских проектов.

Всего на поддержку туротрасли кабмин выделил субсидию в размере 1,2 млрд рублей. От Свердловской области в конкурсе участвовало 150 проектов, связанных с созданием инфраструктуры для комфортного отдыха на природе, разработкой новых турмаршрутов и благоустройством существующих.

Власти Свердловской области планируют потратить средства, в частности, на создание глэмпингов "Гламурная линза", "Жилище кочевника" и "На заводе", постройку гостевых домов "Гнездо Кулика", "Лисья нора", развлекательно-познавательный комплекс "Калинин двор", развитие мараловой фермы, обустройство перевала Дятлова и запуск мобильного приложения для маршрутов Уральской индустриальной биеннале.

"В короткие сроки в прямом взаимодействии с Ростуризмом была организована системная работа по участию проектов Свердловской области в конкурсе на получение грантов. В режиме 24/7 специалисты министерства консультировали бизнес-сообщество, обеспечивали подготовку писем поддержки, в профильном отделе работала "горячая линия", - отметила министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

Получатели грантов должны заключить соглашения о получении средств до конца 2020 года. Максимальная сумма средств на один проект от общего объёма гранта не должна превышать 3 млн рублей, при этом предприниматели должны будут вложить в развитие туристических точек 30% от суммы гранта. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, Ростуризм отбирал только те проекты, которые в ближайшие годы смогут изменить облик туризма в России.

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