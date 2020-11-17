Назначен новый гендиректор компании «Россети Урал». Фото: пресс-службе компании.

В «Россети Урал» сообщили о кадровых перестановках в топ-менеджменте. Компанию покидает Сергей Дрегваль, занимавший должность генерального директора с 2014 года.

Решение покинуть группу связано с переходом на новое место работы, сообщили в пресс-службе компании. Глава «Россетей» Павел Ливинский поблагодарил топ-менеджера и пожелал ему удачи на новом месте.

Известно, что новым гендиректором совет директоров компании утвердил Владимира Болотина. Ранее он занимал должность первого замгендиректора – главного инженера этой же компании.

Поздравляя нового руководителя компании, Павел Ливинский пожелал ему преумножить достижения предшественника, сделав акцент на надёжность и доступность услуг, а также цифровую трансформацию «Россети Урал».