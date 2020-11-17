Назначен новый гендиректор компании «Россети Урал»

В «Россети Урал» сообщили о кадровых перестановках в топ-менеджменте. Компанию покидает Сергей Дрегваль, занимавший должность генерального директора с 2014 года.
Решение покинуть группу связано с переходом на новое место работы, сообщили в пресс-службе компании. Глава «Россетей» Павел Ливинский поблагодарил топ-менеджера и пожелал ему удачи на новом месте.
Известно, что новым гендиректором совет директоров компании утвердил Владимира Болотина. Ранее он занимал должность первого замгендиректора – главного инженера этой же компании.
Поздравляя нового руководителя компании, Павел Ливинский пожелал ему преумножить достижения предшественника, сделав акцент на надёжность и доступность услуг, а также цифровую трансформацию «Россети Урал».
Досье
Владимир Болотин родился в 1975 году в Миассе (Челябинская область). Окончил Челябинский государственный технический университет (1997) и Южно-Уральский государственный университет (2010).
Трудовую биографию начинал в 1995 году электромонтёром второго разряда в Северных электрических сетях ОАО «Тюменьэнерго» в Новый Уренгой. На работу в филиал «Челябэнерго» пришёл в 2007 году. С 2007 по 2014 год работал начальником Центра управления сетями филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго».
Также работал в ПАО «Томская распределительная компания», ОАО «МРСК Урала» в Екатеринбурге, руководил техническим блоком филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» (с 2015 по 2017). Позже исполнял обязанности первого заместителя гендиректора – главного инженера ОАО «МРСК Урала».