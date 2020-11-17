На Среднем Урале скончались ещё 8 человек с COVID-19

Фото: Павел Ворожцов

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали восемь случаев смерти пациентов с подтверждённым коронавирусом. За всё время пандемии жертвами заболевания стали 907 уральцев.

Эту информацию подтвердили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с инфекцией. Всего с начала пандемии в России скончались 33 931 человек с подтверждённым диагнозом.

Накануне число жертв COVID-19 увеличилось на 10.

Добавим, что за последние 24 часа в Свердловской области выявили 349 случаев коронавируса. Всего в регионе уже более 41 тысячи инфицированных. 33 тысячи пациентов выписаны по выздоровлению, более 400 - находятся на лечении в тяжёлом состоянии.

Фото: даные на 17 ноября