Свердловская область получит ещё 1,3 миллиарда на выплаты на детей от 3 до 7 лет

Свердловская область получит ещё 1,3 миллиарда для выплат на детей от 3 до 7 лет. Фото: Павел Ворожцов.

Правительство РФ направит в регионы страны ещё почти 62 млрд рублей. Деньги пойдут для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Данным документом, опубликованным на сайте кабмина, внесены изменения в распоряжение правительства от 25 июля 2020 года №1959-р.

"Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 4,2 миллиона человек", – говорится в сообщении. Также отмечается, что размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка – примерно 5,5 тыс. рублей в месяц.

Общая сумма средств резервного фонда для выплат на детей от 3 до 7 лет в 2020 году превысит 123 млрд рублей.

Известно, что Свердловская область должна была получить субсидию в размере почти 1,2 млрд рублей (№1959-р). Однако с допвыплатами сумма выросла до 2,5 млрд рублей (+1,3 млрд рублей).

Напомним, решение о дополнительном выделении средств Михаил Мишустин анонсировал на заседании правительства 12 ноября.

Ранее "Областная газета" информировала о том, что с 1 ноября в России вступил в силу упрощённый порядок получения пособий на детей от 3 до 7 лет. Теперь для оформления выплаты гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Эту информацию госорганы будут получать самостоятельно – через систему межведомственного электронного взаимодействия.