Аркадий Чернецкий стал почётным гражданином Свердловской области

Российскому политику, члену Совета Федерации от Законодательного собрания Свердловской области и бывшему главе Екатеринбурга Аркадию Чернецкому присвоено звание «Почётный гражданин Свердловской области». Соответствующий указ № 613-УГ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Указ губернатора о присвоении сенатору Российской федерации Аркадию Чернецкому звания «Почётный гражданин Свердловской области» за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области публикуется в завтрашнем номере «Областной газеты». То, что этот указ публикуется 18 ноября, весьма символично – именно эта дата считается историческим днём рождением Екатеринбурга.
– А вы откуда знаете об этом? – шутливо спросил Аркадий Чернецкий, когда журналист «Облгазеты» поздравил его с присвоением почётного звания. – Я знал, что этот вопрос обсуждается, но не был в курсе того, что указ уже так скоро подпишут. Спасибо за такую высокую оценку. Непременно поблагодарю губернатора при личной встрече.
Аркадий Чернекций стал 82-м по счёту почётным гражданином Свердловской области. Недавно этого звания удостоились академик, вице-президент Российской академии наук Ирина Донники главный дирижёр – художественный руководитель Уральского академического филармонического оркестра, народный артист Российской Федерации Дмитрий Лисс. Кроме них, почётными гражданами Свердловской области в этом году стали директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский, учредитель группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский, профессор кафедры периодической печати и сетевых изданий факультета журналистики УрФУ Борис Лозовский.
ДОСЬЕ «ОГ»
Аркадий Чернецкий родился 8 мая 1950 года в Нижнем Тагиле. В 1972 году окончил металлургический факультет Уральского политехнического института им. С.М. Кирова по специальности инженер-металлург. В 1972–1974 годах служил в Туркестанском военном округе, сейчас — полковник запаса. В 1974–1987 годах работал в разных должностях на заводе «Уралтрансмаш», последняя должность – заместитель директора по производству. Позднее был генеральным директором завода «Химмаш». Был депутатом Свердловской областной думы, депутатом Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области. В 1992 году был назначен первым главой администрации Екатеринбурга. С декабря 1995 года - глава города Екатеринбурга, с 2006 по 2010 годы - глава Екатеринбурга. С 2010 года по настоящее время – член Совета Федерации от Свердловской области. В 1997 году получил почётное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». Почётный гражданин города Екатеринбурга (1999).