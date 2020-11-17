Аркадий Чернецкий стал почётным гражданином Свердловской области

Аркадий Чернецкий был главой Екатеринбурга с 1992 по 2010 годы Фото: Галина Соловьёва

Российскому политику, члену Совета Федерации от Законодательного собрания Свердловской области и бывшему главе Екатеринбурга Аркадию Чернецкому присвоено звание «Почётный гражданин Свердловской области». Соответствующий указ № 613-УГ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Указ губернатора о присвоении сенатору Российской федерации Аркадию Чернецкому звания «Почётный гражданин Свердловской области» за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области публикуется в завтрашнем номере «Областной газеты». То, что этот указ публикуется 18 ноября, весьма символично – именно эта дата считается историческим днём рождением Екатеринбурга.

– А вы откуда знаете об этом? – шутливо спросил Аркадий Чернецкий, когда журналист «Облгазеты» поздравил его с присвоением почётного звания. – Я знал, что этот вопрос обсуждается, но не был в курсе того, что указ уже так скоро подпишут. Спасибо за такую высокую оценку. Непременно поблагодарю губернатора при личной встрече.

Аркадий Чернекций стал 82-м по счёту почётным гражданином Свердловской области. Недавно этого звания удостоились академик, вице-президент Российской академии наук Ирина Донники главный дирижёр – художественный руководитель Уральского академического филармонического оркестра, народный артист Российской Федерации Дмитрий Лисс. Кроме них, почётными гражданами Свердловской области в этом году стали директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский, учредитель группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский, профессор кафедры периодической печати и сетевых изданий факультета журналистики УрФУ Борис Лозовский.