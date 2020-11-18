Выступление Евгения Куйвашева перед областным парламентом, столетие первого главврача екатеринбургской ГКБ №40 и подготовка к «Дакару-2021»: самое интересное в номере «Облгазеты» за 18 ноября

Доброе утро, дорогие читатели. Среда, конечно, ещё не конец рабочей недели, но уже маленькая пятница, так что предлагаем найти немного свободного времени с утра и прочесть свежий номер «Областной газеты».

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил перед областным парламентом (полный текст выступления). Несмотря на то, что тема выступления была обозначена как основные направления бюджетной и налоговой политики региона на ближайшие три года, глава региона подробно остановился на показателях 2020 года. О том, что именно сказал губернатор в своём выступлении депутатами регионального Законодательного Собрания и какие вопросы они ему задали – в нашем материале.

На этой неделе, 16 ноября, первому главному врачу городской клинической больницы №40 Екатеринбурга Анатолию Карасёву исполнилось бы сто лет. Именно при нём закладывалась и набирала свою мощность многофункциональная свердловская больница, которая сегодня имеет статус одного из самых авторитетных медицинских учреждений области. Персонал ГКБ №40, работавший с Карасёвым, до сих пор тепло отзывается о своём руководителе: в конце 2020 года планируется выход книги, в которую вошли воспоминания врачей и медсестёр о годах работы в 40-й больнице под началом её первого главного врача. О том, каким был Анатолий Карасёв и что именно он успел сделать для ГКБ №40, «Облгазете» рассказала Людмила Клещёва, которая в то время работала старшей медсестрой и уволилась из учреждения лишь два года назад.

Ещё один юбилей – у команды «СКАСвердловск». В эти дни свердловская команда по хоккею с мячом отмечает 85-летие. Один из старейших российских клубов хоть и ушёл в тень, но по-прежнему сохраняет свои традиции. К юбилею легендарной команды СКА по хоккею с мячом в Екатеринбурге появится скульптурная группа. Её главным персонажем станет легендарный игрок команды СКА по хоккею с мячом Николай Дураков. Подробности – в нашем материале.

И напоследок ещё немного о спорте. В Астрахани завершился этап чемпионата России по ралли-рейдам. Для Сергея Карякина и Антона Власюка, которые приняли участие в гонке, это была последняя проверка перед главным стартом сезона – «Дакаром-2021». О том, как они готовятся к «Дакару-2021», Сергей Карякин рассказал журналисту «Облгазеты».