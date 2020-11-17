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17 ноября 2020, 21:00

Дистант в московских школах и проект бюджета Свердловской области: главные новости

Деньги

Доходы областного бюджета на следующий год установлены в размере 259,1 млрд рублей, а расходы - 299,7 млрд. Фото: Павел Ворожцов.

Добрый вечер! "Областная газета" делится очередной вечерней подборкой самых важных и интересных новостей за день.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистант для учеников 6-11-х классов до конца ноября в целях предотвращения распространения коронавируса. Несмотря на продолжающийся рост ежедневного числа заболевших в столице, заболеваемость школьников стабилизировалась.

Заксобрание Свердловской области приняло в первом чтении законопроект о бюджете региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Доходы областного бюджета на следующий год установлены в размере 259,1 млрд рублей, а расходы - 299,7 млрд. Подробности читайте здесь.

В столичной больнице на 85-году жизни скончался народный артист России, театральный режиссёр Роман Виктюк. Несколько недель назад он был госпитализирован с коронавирусом. Режиссёра похоронят во Львове.

Совет директоров компании "Россети Урал" утвердил новым гендиректором Владимира Болотина, который ранее работал на посту первого замгендиректора – главного инженера. Компанию покинул Сергей Дрегваль, занимавший должность генерального директора с 2014 года.

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Областная газета Свердловской области

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