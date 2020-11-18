Екатеринбург отмечает исторический день рождения

В этот день в Екатеринбурге традиционно вручается премия Татищева и де Геннина. Фото: Владимир Мартьянов

18 ноября столица Урала празднует свой исторический день рождения. Со дня основания Екатеринбурга прошло 297 лет.

Официальным днём рождения города считается 7 (18) ноября 1723 года. Тогда в цехах Екатерининского завода, возведённого на берегах реки Исети, был осуществлён пробный пуск боевых молотов. Ранее "Облгазета" также рассказывала о датах, в которые жители столицы Урала праздновали День города.

Напомним, что строить крупнейший железоделательный завод на Урале начали по указу Петра I. Екатеринбург был основан как завод-крепость и получил своё название в честь покровительницы горного дела святой великомученицы Екатерины Александрийской и императрицы Екатерины I. Строительством руководили государственные деятели: историк, географ Василий Татищев и генерал-лейтенант, специалист в области горного дела и металлургического производства Георг Вильгельм де Геннин.

В честь основателей Екатеринбурга в 1998 году была учреждана премия. Награды имени Татищева и де Геннина за работы, внёсшие вклад в социально-экономическое развитие города, вручается каждый год. О лауреатах 2020 года читайте здесь.

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