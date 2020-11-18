Учёные УрФУ и иностранные лингвисты назвали новые слова, связанные с COVID-19

Среди новых выражений в русском языке - макароновирус и гречкохайп (нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки). Фото: Павел Ворожцов

Учёные-лингвисты из УрФУ, а также из вузов Финляндии, Швеции и Испании выявили новые слова, появившиеся в пандемию коронавируса. Например, в русском лексиконе появились такие выражения, как коронавирье, ковигисты, маскобесье.

Из Уральского федерального университета в дискуссии участвовали профессора кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Ирина Вепрева и Татьяна Ицкович. Они также заявили о появлении таких слов, как:

вируспруденция и карантэ (умение владеть собой в самоизоляции);

макароновирус и гречкохайп (нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки);

расхламинго (домашнее занятие, связанное с уборкой в доме во время вынужденного карантинного безделья);

коронапофигисты и карантье (владелец собаки, сдающий её в аренду для прогулок) как номинации людей с их отношением к пандемии.

"Языковая игра является одним из способов адаптации к психологически трудному периоду в жизни общества. Велик пласт окказиональной лексики, иронически передающей состояние общества", - приводит пресс-служба УрФУ пояснения Ирины Вепревой.

В ходе дискуссии с зарубежными коллегами филологи отмечали, что языки четырёх стран пополнились медицинской терминологией и отражающими ситуацию выражениями.

Профессор Гранадского университета (Испания) Рафаэль Гусман Тирадоа заявил, что соцсети стали колыбелью появления неологизмов. Некоторые возникали как мемы, другие - из-за отсутствия термина, который мог бы описать ситуацию. В частности, лингвист сообщил о выражениях сoronacrisis (коронакризис) и coronials (корониалы — поколение, которое рождается во время карантина).

В Финляндии эпидемия также привела к образованию слов с первой частью "корона":

koronavelka (госзаём для покрытия расходов, вызванных пандемией);

koronatuki (господдержка для фирм и организаций);

koronakuri (коронная дисциплина);

koronalinko (человек или место, эффективно распространяющие вирус вокруг себя).

Учёные из Стокгольмского университета заявили о следующих новых выражениях в Швеции:

coronasjuk или coronadrabbad (больной/поражённый ковидом/короной);

coronaavstånd (расстояние при общении в период короны, социальная дистанция);

coronaoffer (жертва короны);

coronatider ("времена короны");

folkhälsonationalism (коронапатриотизм);

coronahälsning (приветствие на расстоянии без пожатия руки).

Ранее "Облгазета" писала, что Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина назвал слова года. Ими стали "самоизоляция" и "обнуление".