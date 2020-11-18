Учёные УрФУ и иностранные лингвисты назвали новые слова, связанные с COVID-19

Учёные-лингвисты из УрФУ, а также из вузов Финляндии, Швеции и Испании выявили новые слова, появившиеся в пандемию коронавируса. Например, в русском лексиконе появились такие выражения, как коронавирье, ковигисты, маскобесье.
Из Уральского федерального университета в дискуссии участвовали профессора кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Ирина Вепрева и Татьяна Ицкович. Они также заявили о появлении таких слов, как:
- вируспруденция и карантэ (умение владеть собой в самоизоляции);
- макароновирус и гречкохайп (нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки);
- расхламинго (домашнее занятие, связанное с уборкой в доме во время вынужденного карантинного безделья);
- коронапофигисты и карантье (владелец собаки, сдающий её в аренду для прогулок) как номинации людей с их отношением к пандемии.
"Языковая игра является одним из способов адаптации к психологически трудному периоду в жизни общества. Велик пласт окказиональной лексики, иронически передающей состояние общества", - приводит пресс-служба УрФУ пояснения Ирины Вепревой.
В ходе дискуссии с зарубежными коллегами филологи отмечали, что языки четырёх стран пополнились медицинской терминологией и отражающими ситуацию выражениями.
Профессор Гранадского университета (Испания) Рафаэль Гусман Тирадоа заявил, что соцсети стали колыбелью появления неологизмов. Некоторые возникали как мемы, другие - из-за отсутствия термина, который мог бы описать ситуацию. В частности, лингвист сообщил о выражениях сoronacrisis (коронакризис) и coronials (корониалы — поколение, которое рождается во время карантина).
В Финляндии эпидемия также привела к образованию слов с первой частью "корона":
- koronavelka (госзаём для покрытия расходов, вызванных пандемией);
- koronatuki (господдержка для фирм и организаций);
- koronakuri (коронная дисциплина);
- koronalinko (человек или место, эффективно распространяющие вирус вокруг себя).
Учёные из Стокгольмского университета заявили о следующих новых выражениях в Швеции:
- coronasjuk или coronadrabbad (больной/поражённый ковидом/короной);
- coronaavstånd (расстояние при общении в период короны, социальная дистанция);
- coronaoffer (жертва короны);
- coronatider ("времена короны");
- folkhälsonationalism (коронапатриотизм);
- coronahälsning (приветствие на расстоянии без пожатия руки).
Ранее "Облгазета" писала, что Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина назвал слова года. Ими стали "самоизоляция" и "обнуление".
Сюжет
Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией