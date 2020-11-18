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18 ноября 2020, 13:36

Жертвами COVID-19 стали ещё 10 свердловчан

врач

Жертвами COVID-19 стали ещё 10 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё 10 человек. Общее число летальных случаев достигло 917.

Информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией. Средний Урал оказался на девятом месте по числу погибших за сутки. Ту же строчку занимает соседний регион – Челябинская область.

На первом месте антирейтинга – Москва, где зафиксировано 76 летальных исходов. На втором Санкт-Петербург – 71 случай. На третьей строчке Ростовская область. Там 19 смертей пациентов с COVID-19. За всё время пандемии в России от коронавируса скончались 34 387 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Добавим, за последние сутки в Свердловской области выявлено 358 случаев COVID-19. Это рекордный показатель за весь период пандемии коронавируса. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 41 719 свердловчан. Из них 33 882 уже выздоровели.

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