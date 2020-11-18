Юные свердловчане отправили первые письма Деду Морозу. Фото: пресс-служба УФПС Свердловской области – АО "Почта России".

В Свердловской области стартовал предновогодний поздравительный сезон. В Великий Устюг уже отправлены первые письма-поздравления Деду Морозу, который сегодня, 18 ноября, отмечает день рождения.

Отправить свои письма главному зимнему волшебнику предлагается через любой почтовый ящик, установленный как в отделениях связи, так и на улице. В Екатеринбурге насчитывается порядка 200 уличных ящиков, выемка из которых осуществляется ежедневно (в 2019 году горожане отправили Деду Морозу 1 500 посланий).

Официальный адрес резиденции: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Деду Морозу. Для получения ответа необходимо указать обратный адрес.

Как сообщили в пресс-службе УФПС Свердловской области – АО "Почта России", новогодние открытки уральцы также начали отправлять получателям за рубеж. Ожидается, что пик новогодней корреспонденции придётся на середину декабря.

Известно, что главный новогодний почтовый аксессуар – почтовая марка "С Новым годом!" выйдет в обращение 3 декабря.

Добавим, в этом году Дед Мороз сократит новогодний тур по России из-за ситуации с COVID-19. Однако за счёт использования онлайн-формата путешествие станет масштабнее, сообщают организаторы.

Напомним, в прошлом году волшебник посещал столицу Урала в 20-х числах ноября. Встреча проходила на территории ЦПКиО им. Маяковского.