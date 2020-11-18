«Аэрофлот» возобновляет полёты в Иран, Гонконг и на Кипр

С 18 ноября «Аэрофлот» возобновляет полёты в Иран. Фото: Евгения Скачкова

Российская авиакомпания «Аэрофлот» на этой неделе возобновляет авиасообщение с рядом стран. Речь идёт о полётах в Иран, Гонконг, Грецию, во Францию (Ниццу) и на Кипр.

Как сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика, с 18 ноября возобновляются полёты в Иран. Рейс Москва — Тегеран будет выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Обратный рейс будет совершаться по четвергам и воскресеньям. Отмечается при этом, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.

«Въезд иностранных граждан разрешается в соответствии с условиями визового режима, кроме следования с туристическими целями», - говорится в сообщении авиакомпании.

С 19 ноября возобновляются рейсы в Гонконг. Из Москвы в самолёты полетят один раз в неделю по четвергам, а в обратную сторону - по субботам.

Также с 20 ноября «Аэрофлот» планирует возобновить полёты по маршруту Москва — Ницца — Москва (один раз в неделю по пятницам).

Начиная с 21 ноября возобновляются рейсы из Москвы в Афины и в обратном направлении (два раза в неделю по четвергам и субботам).

Рейсы на Кипр планируется возобновить с 22 ноября. Самолёты будут летать по маршруту Москва — Ларнака — Москва один раз в неделю, по воскресеньям.

Добавим, что въезды в Гонконг, Францию, Грецию и на Кипр разрешены только отдельным категориям пассажиров: гражданам этих стран, владельцам вида на жительство и некоторым другим категориям по специальным разрешениям местных властей.

Добавим, в минувшие выходные стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение ещё с двумя странами: улететь можно будет в Эфиопию и на Сейшельские Острова.

Кроме того, оперативный штаб по борьбе с инфекцией, принял решение о расширении квот на полёты между Россией и Казахстаном, ОАЭ, Кубой и Мальдивами.

Россия начала возобновлять международное авиасообщение, приостановленное из-за пандемии коронавируса, c 1 августа. В первую очередь россиянам стали доступны перелёты в Великобританию, Танзанию и Турцию. Позже границы открыли и другие государства, в том числе Сербия, Япония, Черногория, Швейцария, ОАЭ, Египет и Мальдивы.