Главный ледовый городок Екатеринбурга останется без горок и аттракционов. Фото: Владимир Мартьянов.

Власти Екатеринбурга озвучили решение по строительству ледового городка на площади 1905 года. Чтобы не допустить скопления народа, на праздничной площадке не будет горок и аттракционов.

Однако, по данным мэрии, на площади будет на что посмотреть. Так, в городке организуют праздничную иллюминацию, ледовое ограждение и красочные входные группы. Не обойдётся и без традиционной новогодней ёлки и ярмарочного комплекса.

Кроме того, планируется провести Международный фестиваль ледовой скульптуры "Европа – Азия". На площади 1905 года должно появиться 10 скульптур (ранее заявлялось о семи), выполненных на тему "Волшебник Изумрудного города" (130 лет со дня рождения исполняется в 2021 году Александру Волкову).

Открытие новогоднего городка для посетителей намечено на 28 декабря. Массовых мероприятий и фейерверка в связи с открытием не планируется.

Добавим, на праздничной площадке установят видеонаблюдение, также будет обеспечиваться охрана и уборка территории.

Как сообщала "Областная газета, мэрия Екатеринбурга готова заплатить 3,7 миллиона организатору конкурса ледовой скульптуры "Европа-Азия". На создание самого городка планировалось потратить 24 млн 250 тысяч рублей. Новая стоимость ещё не озвучена.

Напомним, вопрос о строительстве ледового городка на главной площади Екатеринбурга решался несколько дней. Ожидалось, что решение будет принято 13 ноября.

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