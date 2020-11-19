Но в детство не было билетов, а были в старость и Тюмень

"Красная бурда" представляет: стишки-порошки.
Забил снаряд я в пушку туго
сказал солдатам михаил
теперь она стрелять не будет
ведь я и ствол ещё загнул
***
один плацкартный в алапаевск
в окошко попросил филипп
приехал вот с гастрольным туром
реж алапаевск тугулым
***
когда выходишь на эстраду
и сразу хлопают и ржут
проверь рукою и глазами
ширинка как там у тебя
***
подумаешь какая цаца
сказал обиженно олег
хотя впервые в жизни встретил
фамилию такую цац
***
однажды лебедь рак и щука
задумали сыграть квартет
и ждут уже четыре года
когда четвёртый к ним придёт
***
а если все семь миллиардов
одновременно прыгнут вверх
то несколько долей секунды
людей не будет на земле
***
поскольку мы уже дерёмся
то я хотел у вас спросить
к теории большого взрыва
вы как относитесь дебил
***
максимильян максимыч штирлиц
мужчина видный хоть шпион
увёз радистку кэт в женеву
и бросил там с двумя детьми
***
чем вы намерены заняться
спросила маша чуть жива
я вас гублю сказал дубровский
а сам лишь только пригубил
***
олег решил быть самураем
и распорол себе живот
и вот уже четыре года
олег лежит как самурай
***
кузнечик был зелёный цветом
себе представьте вы его
ещё представьте вы лягушку
а тут и песенке конец
***
от голода я скоро сдохну
и съел бы кажется слона
стонал валерий а супруга
сказала сдохни слоноед
***
ну вот и всё сказал наутро
вставая с койки николай
как бы не так сказала ольга
ещё в кровати куча дел
***
растил крапиву на продажу
необразованный сергей
и через восемь лет он понял
что бизнес в общем-то не прёт
***
на табуретке табуретка
на ней одна и две ещё
потом ещё две табуретки
и карлик вешаться полез
***
аркадий приобрёл гвоздику
и подарил её жене
она в ответ не растерялась
гладильной стукнула доской
***
лечу по трассе на болиде
лишь ветер волосы назад
а головою повернёшься
и ветер волосы вперёд
***
что наша жизнь пропел шаляпин
и тут притихли знатоки
всех знатоков в тупик поставил
его вопрос что наша жизнь
***
давайте мы договоримся
на берегу чтоб без обид
вы всё вернёте до копейки
и я вас быстренько убью
***
чудные клички в пьесе гамлет
и розенкранц и гильденстерн
но это всё ещё цветочки
а ягодка там камбербэтч
***
приказ проветрить помещенье
подводной лодки отдан был
а то за месяц накряхтели
так что за год не продохнуть
***
ужель та самая татьяна
спросил с сомненьем николай
та самая не сомневайся
теперь меня зовут олег
***
мужчина к женщине приходит
соседке слышен каждый звук
он соли попросил и спичек
и соль и спички всё дала
***
купить билет обратный в детство
пришёл виталий на вокзал
но в детство не было билетов
а были в старость и тюмень
***
охота знаки препинанья
расставить в этих пирожках
но это вряд ли исполнимо
ведь с ними будет не смешно.
- Опубликовано в №216 от 19.11.2020
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"Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно
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