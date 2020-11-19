Но в детство не было билетов, а были в старость и Тюмень

"Красная бурда" представляет: стишки-порошки.

Забил снаряд я в пушку туго

сказал солдатам михаил

теперь она стрелять не будет

ведь я и ствол ещё загнул

***

один плацкартный в алапаевск

в окошко попросил филипп

приехал вот с гастрольным туром

реж алапаевск тугулым

***

когда выходишь на эстраду

и сразу хлопают и ржут

проверь рукою и глазами

ширинка как там у тебя

***

подумаешь какая цаца

сказал обиженно олег

хотя впервые в жизни встретил

фамилию такую цац

***

однажды лебедь рак и щука

задумали сыграть квартет

и ждут уже четыре года

когда четвёртый к ним придёт

***

а если все семь миллиардов

одновременно прыгнут вверх

то несколько долей секунды

людей не будет на земле

***

поскольку мы уже дерёмся

то я хотел у вас спросить

к теории большого взрыва

вы как относитесь дебил

***

максимильян максимыч штирлиц

мужчина видный хоть шпион

увёз радистку кэт в женеву

и бросил там с двумя детьми

***

чем вы намерены заняться

спросила маша чуть жива

я вас гублю сказал дубровский

а сам лишь только пригубил

***

олег решил быть самураем

и распорол себе живот

и вот уже четыре года

олег лежит как самурай

***

кузнечик был зелёный цветом

себе представьте вы его

ещё представьте вы лягушку

а тут и песенке конец

***

от голода я скоро сдохну

и съел бы кажется слона

стонал валерий а супруга

сказала сдохни слоноед

***

ну вот и всё сказал наутро

вставая с койки николай

как бы не так сказала ольга

ещё в кровати куча дел

***

растил крапиву на продажу

необразованный сергей

и через восемь лет он понял

что бизнес в общем-то не прёт

***

на табуретке табуретка

на ней одна и две ещё

потом ещё две табуретки

и карлик вешаться полез

***

аркадий приобрёл гвоздику

и подарил её жене

она в ответ не растерялась

гладильной стукнула доской

***

лечу по трассе на болиде

лишь ветер волосы назад

а головою повернёшься

и ветер волосы вперёд

***

что наша жизнь пропел шаляпин

и тут притихли знатоки

всех знатоков в тупик поставил

его вопрос что наша жизнь

***

давайте мы договоримся

на берегу чтоб без обид

вы всё вернёте до копейки

и я вас быстренько убью

***

чудные клички в пьесе гамлет

и розенкранц и гильденстерн

но это всё ещё цветочки

а ягодка там камбербэтч

***

приказ проветрить помещенье

подводной лодки отдан был

а то за месяц накряхтели

так что за год не продохнуть

***

ужель та самая татьяна

спросил с сомненьем николай

та самая не сомневайся

теперь меня зовут олег

***

мужчина к женщине приходит

соседке слышен каждый звук

он соли попросил и спичек

и соль и спички всё дала

***

купить билет обратный в детство

пришёл виталий на вокзал

но в детство не было билетов

а были в старость и тюмень

***

охота знаки препинанья

расставить в этих пирожках

но это вряд ли исполнимо

ведь с ними будет не смешно.

Опубликовано в №216 от 19.11.2020