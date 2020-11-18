Валентина Матвиенко предложила ввести курортный сбор во всех регионах РФ

Все полученные средства будут идти на сохранение культурных и архитектурных памятников, а также развитие туристической инфраструктуры. Фото: Александр Зайцев.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила предоставить всем субъектам РФ право вводить курортный сбор. С инициативой разработать соответствующий законопроект она обратилась к главе Ростуризма Зарине Догузовой.

"Полагаю, Зарина Валерьевна, что вы должны инициировать разработку законопроекта. У меня был разговор на эту тему в правительстве, что надо создать закон о туристическом сборе, который позволяет регионам его (туристический сбор. - Прим."Облгазеты") применять. Не обязывает, а позволяет", - передаёт слова председателя Совфеда ТАСС.

По мнению Валентины Матвиенко, условная сумма в 50 рублей за человека, взимаемая в качестве курортного сбора, будет неощутима для туристов. При этом все полученные средства будут идти на сохранение культурных и архитектурных памятников, а также развитие туристической инфраструктуры. Председатель Совфеда добавила, что подобная практика существует во многих странах мира.

Напомним, закон о возможности введения курортного сбора в некоторых регионах в целях сохранения и развития туристической инфраструктуры был подписан в июле 2017 года. Размер курортного сбора не должен превышать 100 рублей в сутки. По оценкам правительства, с 2018 по 2022 год курортный сбор позволит привлечь в Ставропольском крае 2,02 млрд рублей, в Краснодарском крае — 8,3 млрд рублей, в Крыму — 16,4 млрд рублей.