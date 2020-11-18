Допвыплаты студентам-медикам и задержание экс-губернатора Ивановской области: главные новости

Владимир Путин поручил ввести до конца 2020 года дополнительные выплаты студентам медицинских вузов и училищ, которые помогают лечить пациентов с коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

Добрый вечер! Задержание бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня, допвыплаты студентам-медикам, оказывающим помощь в лечении пациентов с коронавирусом, и назначение врио глав Республики Мордовия и Белгородской области - главные события к этому часу.

Следственный комитет РФ задержал и предъявил обвинение экс-губернатору Ивановской области, аудитору Счётной палаты Михаилу Меню в присвоении и растрате 700 млн рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности читайте здесь.

Президент России Владимир Путин поручил ввести до конца 2020 года дополнительные выплаты студентам медицинских вузов и училищ, которые помогают лечить пациентов с коронавирусом. Для студентов медицинских училищ будут предусмотрены допвыплаты в размере 7 тыс. рублей в месяц, а для студентов медвузов, аспирантов и ординаторов - 10 тыс. рублей.

Также Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности главы Республики Мордовия и губернатора Белгородской области. Ими стали выпускники Высшей школы государственного управления РАНХиГС ("школа губернаторов" - прим. "Облгазеты") Артём Здунов и Вячеслав Гладков.

Власти Екатеринбурга приняли решение не отказываться от ледового городка на площади 1905 года. В городке традиционно поставят новогоднюю ёлку, организуют праздничную иллюминацию, ледовое ограждение, красочные входные группы, а также ярмарочный комплекс. При этом в целях предупреждения распространения коронавируса, на праздничной площадке не будет горок и аттракционов.