В штабе Уральского округа войск национальной гвардии сменился духовник

Вячеслав Максимов сменил в этой должности иерея Владимира Пинчука. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Протоиерей Вячеслав Максимов представлен в качестве нового духовника штаба Уральского округа войск национальной гвардии и воинской части 7605. Он сменил иерея Владимира Пинчука.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, нового духовника представили командующему Уральским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенанту Сергею Захарову и заместителю командующего округа по работе с личным составом генерал-майору Валерию Данилишину. Рабочая встреча прошла по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

В ней принял участие советник правящего архиерея по вопросам взаимодействия с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями Илья Новожилов, протоиерей Вячеслав Максимов и иерей Владимир Пинчук.

Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и духовного окормления военнослужащих и их семей. Генерал-лейтенант Сергей Захаров поблагодарил иерея Владимира Пинчука за проделанную работу и вручил ему благодарственное письмо. Он нёс послушание духовника штаба Уральского округа войск национальной гвардии в течение последних трёх лет.