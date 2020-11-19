Темы дня

Общество
19 ноября 2020, 10:38

В штабе Уральского округа войск национальной гвардии сменился духовник

Вячеслав Максимов сменил в этой должности иерея Владимира Пинчука.

Вячеслав Максимов сменил в этой должности иерея Владимира Пинчука. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Протоиерей Вячеслав Максимов представлен в качестве нового духовника штаба Уральского округа войск национальной гвардии и воинской части 7605. Он сменил иерея Владимира Пинчука.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, нового духовника представили командующему Уральским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенанту Сергею Захарову и заместителю командующего округа по работе с личным составом генерал-майору Валерию Данилишину. Рабочая встреча прошла по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

В ней принял участие советник правящего архиерея по вопросам взаимодействия с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями Илья Новожилов, протоиерей Вячеслав Максимов и иерей Владимир Пинчук.

Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и духовного окормления военнослужащих и их семей. Генерал-лейтенант Сергей Захаров поблагодарил иерея Владимира Пинчука за проделанную работу и вручил ему благодарственное письмо. Он нёс послушание духовника штаба Уральского округа войск национальной гвардии в течение последних трёх лет.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.11.2020, 11:32 / Экономика
Названы сферы деятельности с самым высоким ростом зарплат в Свердловской области
19.11.2020, 11:28 / Культура
Правила проведения "Евровидения-2021" изменили из-за COVID-19
19.11.2020, 11:26 / Общество
Роспотребнадзор обработал более трёх миллионов звонков на тему COVID-19
19.11.2020, 10:47 / Общество
Россия установит рекорд по числу выходов космонавтов в космос
19.11.2020, 10:38 / Общество
В штабе Уральского округа войск национальной гвардии сменился духовник