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19 ноября 2020, 14:00

В Екатеринбурге выберут Главную маму-2020

корона конкурса красоты

В Екатеринбурге выберут Главную маму-2020. Фото: Галина Соловьёва.

В столице Урала в шестнадцатый раз выберут "Главную маму Екатеринбурга-2020". Финал общегородского конкурса красоты состоится уже завтра, 20 ноября.

Мероприятие пройдёт в ЦК "Урал", рассказали "Областной газете" организаторы конкурса. На титул Главной мамы города претендует 41 красавица. Поддержать участниц можно прямо сейчас. Для этого необходимо зайти на сайте мероприятия и проголосовать за понравившуюся екатеринбурженку.

Завтра свой выбор сделает жюри. Во время финала красавицы представят творческий выход с детьми, танец, дефиле в красивых платьях, а также номер сценического мастерства. Известно, что на мероприятии будут присутствовать зрители ‒ занято 50% мест в зале (в связи с огрнаичениями по коронавирусу).

Напомним, в конкурсе участвуют екатеринбурженки с детьми в возрасте от 25 до 55 лет.

Ранее в Екатеринбурге выбрали красавицу с самой шикарной косой. Финал конкурса "Уральская краса ‒ длинная коса-2020" прошёл в День народного единства. Победительницей стала 14-летняя жительница Каменска-Уральского Екатерина Устьянцева. Длина её косы составляет 123 см. В подарок свердловчанка получила ювелирное украшение и сертификат на путешествие по Уралу.

Областная газета Свердловской области

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