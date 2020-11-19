В Госдуму РФ внесли проект закона о блокировке сайтов, допускающих цензуру российских СМИ

В частности, речь идёт о таких ресурсах, как YouТube, Twitter и Facebook. Фото: Павел Ворожцов.

Депутаты Госдумы РФ разработали и внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ограничении доступа к интернет-ресурсам, которые вводят цензуру в отношении российских средств массовой информации. В частности, речь идёт о таких ресурсах, как YouТube, Twitter и Facebook.

Согласно пояснительной записке, размещённой в электронной базе данных Госдумы, владелец сайта, на котором будет ограничена возможность распространения пользователями общественно значимой информации в России, будет признан нарушителем основополагающих прав и свобод. Данная мера распространяется как на сообщения, так и на материалы зарегистрированных СМИ.

Нарушением будет считаться ограничение доступа к информации по признакам языка, национальности, происхождения, должностного и имущественного положения. Решение о введении санкций в отношении таких ресурсов принимает генпрокурор по согласованию с МИД РФ, после чего оно будет направляться в Роскомнадзор. Далее надзорное ведомство будет вводить либо полное ограничение доступа к таким сайтам, либо замедлять их трафик с помощью специальных технических средств, установленных на сетях операторов связи.

"Ограничение доступа, под которое попадает и замедление трафика, предусмотрено в качестве крайнего аргумента против вопиющей дискриминации российских СМИ на зарубежных платформах. Сам я всегда был сторонником мягкой силы и противником блокировок, но в запасе у государства всегда должен быть жесткий вариант для особо злостных нарушителей закона", - передаёт слова члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина ТАСС.

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев, Марина Мукабенова, Антон Горелкин ("Единая Россия"), Александр Ющенко (КПРФ) и сенатор Алексей Пушков. По их мнению, актуальность принятия законопроекта обусловлена многочисленными фактами ограничения доступа российских пользователей к информации отечественных СМИ.

"С апреля 2020 года уполномоченные органы РФ фиксируют поступление жалоб от редакций средств массовой информации о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок Twitter, Facebook и YouТube. Цензуре подверглись такие средства массовой информации, как Russia Today, РИА "Новости", "Крым 24". Всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации", - говорится в пояснительной записке.