С 2022 года все россияне начнут получать больничные и декретные по-новому

Новый порядок будет заключаться в том, что выплаты россиянам будут перечисляться напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. Фото: Алексей Кунилов

С 2022 года выплаты по больничным, беременности и родам будут оформляться автоматически. Свердловская область перейдёт на прямые выплаты социальных пособий из Фонда социального страхования раньше - уже с 1 января 2021 года.

Свердловская область вошла в число восьми крупных субъектов Российской Федерации, где такая реформа социального страхования реализуется в последнюю очередь. При этом вся страна начнёт применять эту практику только с 2022 года.

"С 2022 года такую практику распространим на всю страну. Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам – всё это будет оформляться автоматически, на основании электронного листка нетрудоспособности. Никакие заявления писать будет просто не нужно. И в целом получение сведений для назначения таких пособий будет проходить в электронном виде", - заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании Правительства РФ.

Новый порядок будет заключаться и в том, что выплаты россиянам будут перечисляться напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. По словам премьер-министра РФ, это снизит объём "бумажной" работы в компаниях и ускорит получение денег гражданами.