На ЖБИ за 65 миллионов продают недострой

На ЖБИ за 65 миллионов продают недострой. Фото: объявление.

В Екатеринбурге выставили на продажу недострой, расположенный на территории микрорайона ЖБИ. Объект незавершённого строительства предлагается приобрести за 65 млн рублей.

Как говорится в объявлении, отдельно-стоящее двухэтажное здание обеспечено центральными коммуникациями (хвс, гвс, э/э, отопление, водоотведение). Общая площадь постройки составляет 700 квадратных метров, высота потолков – 4,2 метра.

Отмечается, что открытая планировка здания позволяет разместить разные виды бизнеса. Есть зона погрузки-разгрузки. В качестве преимуществ – хороший пешеходный и автомобильный трафик, а также бесплатная парковка на прилегающей территории.

"Разрешение на строительство – действующее. Предварительный срок получения акта ввода в эксплуатацию второй квартал 2021 года", – сообщает продавец.

Проект фасада недостроя:

Фото: объявление

Ранее "Областная газета" писала о продаже недостроя, расположенного в районе ЦПКиО им. Маяковского. Стоимость объекта, возведённого до монолитного железобетонного каркаса здания торгово-офисного центра, составляет 112 млн рублей.